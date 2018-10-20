Не по-королівські. Принц Гаррі з дружиною Меган порушують усі можливі протоколи. Подружжя зараз з офіційним візитом в Австралії. Що вони роблять інакше і як на це реагують люди? - в матеріалі Світлани Чернецької.

Це найемоційніший момент за тиждень. Принц Гаррі, нехтуючи королівським протоколом, обіймає схвильовану фанатку. Так запросто принц порушує одне з головних правил монаршого етикету.

"Я захоплююсь королівською сім'єю з восьми років і подорожую за ними по всьому світу. І тут з'явилася така нагода, я просто скористалася нею. Але геть не сподівалася на обійми, адже це суперечить протоколу. Це було феноменально. Він ще й обіймав мене досить довго, не суто формально, це були справжні обійми", - розповідає Індія Браун, фанатка королівської сім'ї.

Також раніше родичі королеви не дозоляли собі роздавати автографи. Вважалося, що підпис можуть підробити. Фотографії з публікою - теж донедавна були під забороною. Не кажучи вже про селфі. Мовляв, занадто небезпечно підпускати людей так близько до наслідників престолу. Але молоде подружжя радісно ігнорує всі ці пережитки минулого.

"Вони стали в коло з нами і просто ділилися своїми історіями, відверто говорили про особисте. Вони такі прості й відкриті".

Не триматися за руки, не обійматися, не цілуватися і взагалі не виявляти любов публічно. Це теж не для Гаррі й Меган. Вони не відходять один від одного. А от, наприклад, старший брат Гаррі - принц Вільям з дружиною Кейт цього правила дотримуються. Втім, у Вільяма більша відповідальність, він має всі шанси стати королем, на відміну від Гаррі.

"Вони просто приголомшливі. У реальному житті навіть красивіші та простіші, ніж по телебаченню", - говорить Вікі Рой, фанатка королівської сім'ї.

Гаррі порушив ще кілька правил. Одружився на розлученій жінці, а ще - вирішив носити обручку. Цього ніхто до нього не робив. Королівський протокол - це неписані правила. Переліку ніде нема. Втім, члени монаршої родини суворо дотримувалися їх сторіччями. Принц Гаррі й Меган Маркл - виняток. Вони вирішили бути набагато простішими і в житті, і в спілкуванні з підданими.