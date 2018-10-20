Якою буде нова домашня арена іспанської "Барселони"? Скільки можна виграти в американській лотереї? І як угорський прем'єр хоче назвати свого носорога? Про це та інше - в нашому огляді.

Легендарний стадіон "Камп-Ноу" - рідне поле гранда іспанського футболу "Барселони" модернізують. Футбольний клуб оприлюднив проект масштабної реконструкції. Зокрема, планують збільшити місткість трибун - оновлена арена зможе прийняти 105 тисяч фанів. Для них встановлять дах над трибунами. Завершити реконструкцію планують до 2023-го року

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Незваний гість. У готель в американському штаті Теннессі завітав ведмідь. На відео його зняла одна з гостей. Клишоногий хотів повечеряти, а привабила його урна зі сміттям. Потому - прогулявся поверхами, поводився - чемно й нікому не нашкодив.

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Ціль - Меркурій. Європейсько-японська місія під назвою "Бепі-Коломбо" вирушила в подорож до найменшої і найспекотнішої планети Сонячної системи. Космічний корабель стартував із Французької Гвіани. Подорож триватиме 7 років. За цей час "Бепі-Коломбо" встигне вийти з орбіти Землі, двічі наблизитися до Венери і 6 разів - До Меркурія. Потім залишить поруч із ним два космічні апарати, які вивчатимуть поверхню планети.

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Лотерейна лихоманка у США. Джекпот лотереї Mega Millions зріс до одного мільярда шестисот тисяч доларів. Це найбільший приз за всю історію не лише США, а й усього світу. Джекпот намагалися розіграти вже кілька разів, утім щасливчик ніяк не знаходився. Володар виграшного квитка отримуватиме свій приз частинами - протягом 29-ти років.

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Кисневі балони й кольорові дрова. У паризькому музеї Гран-Пале проходить один із найбільших у Європі ярмарків сучасного мистецтва. Майже дві сотні галерей із 27-ми країн світу презентують свої колекції. Один із найдорожчих творів цьогоріч - картина американського художника Філіпа Густона "Мученик". Її продали за 6 мільйонів євро.

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Охоронці спокою китів відтепер є на острові Реюньйон в Індійському океані. Цьогоріч у його прибережних водах зібралося напрочуд багато горбатих китів. Туристам дозволяють спостерігати за ними з човнів, а також пірнати і плавати поруч із тваринами. Утім, охочих покупатися з китами так багато, що місцевій владі довелося організувати бригади екологів, які б застерігали туристів не докучати морським велетням.

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Прем'єр Угорщини Віктор Орбан став опікуном маленького носорога. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Сказав, що буде для тварини "хрещеним батьком". І попросив угорців допомогти із вибором імені для носорога. Серед варіантів - Ніжки, Фюліг Джиммі - це персонаж угорської літератури, Чіко, Антіоне, Бернардо і Бажання. Поки за результатами голосування перемагає Ніжки.

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Артефакти не горять. Серед попелища на місці вигорілого музею в Ріо-де-Жанейро вдалося знайти найдавніші останки людини в Америці. Це череп та скелет жінки, яку умовно назвали Люсією. Вік останок - 12 тисяч років. На щастя, частина скелету зберігалася в металевому контейнері, тому майже не зазнала ушкоджень. Пожежа в Національному музеї Бразилії сталась у вересні. Будівля згоріла вщент. Причини досі з'ясовують.