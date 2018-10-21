Трагедия в Керчи: генсек Совета Европы сделал резкое заявление [ Редактировать ]
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что Россия несет ответственность за все нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины, в том числе, и за массовую гибель людей в политехническом колледже Керчи.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи с Турбьерном Ягландом, передает издание "Левый берег".
"Я поблагодарила за возможность встретиться, за реакцию на события, которые происходят в Украине. В частности, на трагедию в Керчи в аннексированном Крыму. Генсек СЕ отметил то, что именно Россия несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала. А Совет Европы признает, что ситуация в аннексированном Крыму полностью контролируется Россией", - отметила Денисова.
Она также сказала, что рассчитывает на Ягланда и в дальнейшем с учетом практического опыта 47 государств, которые входят в Совет Европы.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".
Погибли 19 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.
Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
Полная хронология трагедии опубликована здесь.
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