Трамп рассказал, кого хотел бы видеть на посту постпреда в ООН [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы интересы США в ООН представляла женщина. Об этом передает Reuters.
Трамп отметил, что в данный момент проводит собеседования с пятью кандидатами на должность постоянного представителя США в ООН.
"Мы выберем кого-нибудь в ближайшее время", - заявил Трамп.
Трамп сообщал, что рассмотрит кандидатуру своего бывшего экономического советника Дины Пауэлл на должность постоянного представителя в ООН. Позже информация была опровергнута.
Также сообщалось, что в Белом доме рассматривают возможность предложить официальному представителю Государственного департамента США Хизер Нойерт стать постоянным представителем страны в ООН.
Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года. Трамп поблагодарил Хейли за "фантастическую работу".
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