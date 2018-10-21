Как быть уверенным, что магазинная курица не доставит вам никакого вреда? Ведь часто птиц кормят антибиотиками и гормонами, с целью быстрого роста и увеличения их массы. Избавиться от токсинов и антибиотиков в мясе можно и у себя на кухне, пишет издание Gazeta.ua.

Способ №1

При варке магазинной курицы ее бульон использовать нельзя. В нем нет абсолютно ничего полезного. При этом, лучше слить воду, как минимум один раз. В процессе кипения в бульоне остается вся гадость из мяса.

Если вы хотите сделать вкусный и полезный суп на курином бульоне, то для этого подойдет исключительно домашняя курица.

Способ №2

При запекании курицы в духовке снимите с нее кожу, поскольку в ней собираются все токсины и химические вещества. Также лучше не использовать внутренние органы магазинной птицы, потому что больше токсинов накапливают именно они.

Способ №3

Подержите птицу в специальном растворе. В 1 литре воды растворите несколько столовых ложек соли и сок четверти лимона. Замочите курицу в этом "маринаде" на 2 часа. Соль высосет максимальное количество токсинов.

Кроме соленого раствора, очищающими свойствами обладает также и минеральная газированная вода. Благодаря такой воде курица станет мягче.

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