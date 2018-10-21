Останки более 60 младенцев и эмбрионов были обнаружены в похоронном бюро Детройта. Об этом сообщает Reuters.

"36 человеческих останков были найдены в коробках без охлаждения и еще 27 комплектов остатков - в морозильной камере", - говорится в сообщении.

Следователи работают над установлением возраста и лиц.

"Это глубоко тревожно. Я никогда не видел ничего подобного за свои 41,5 года на службе", - заявил журналистам начальник полиции штата Детройт Джеймс Крейг.

За неделю до этого произошел подобный инцидент в Мичигане - в бывшем похоронном бюро полиция обнаружила останки 11 младенцев.