Каша из овсяной крупы считается мега-полезной и постоянно рекомендуется к употреблению. Однако выяснилось, что в овсянке содержатся не только здоровые компоненты. Есть категории людей, которым этот продукт не подходит, передает "Хроника.инфо". В овсяной каше присутствует фитиновая кислота, и это небезопасный элемент. Фитиновая кислота замедляет всасывание в кишечнике кальция и таким образом способна стать причиной дефицита крайне необходимого организму минерала. Кроме того, фитиновая кислота ускоряет вымывание кальция из костей.

По этой причине медики советуют крайне осторожно давать овсянку маленьким детям, чей организм особенно сильно нуждается в кальции для формирования скелета и зубов. Если ребенок ослаблен, растет медленно, овсянку лучше совсем исключить из рациона. Для здоровых детей ее употребление разрешается, - но строго в умеренном количестве.



Также овсянка может быть нежелательна для пожилых женщин. После менопаузы женский организм начинает страдать от нехватки кальция, что приводит к хрупкости костей и остеопорозу, склонности к переломам. Есть овсяную кашу в таких обстоятельствах не то, чтобы нельзя совсем, но уж точно не каждый день. Специалисты рекомендуют есть другие каши - перловую, гречневую или пшенную, овсянка должна быть гораздо более редким блюдом.



Кроме того, овсянка не рекомендуется тем людям, чей организм не переносит клейковину, содержащую глютен. Страдающие этим нарушением не могут переваривать не только овес, но и другие такие злаки - рожь, пшеницу и ячмень. Врачи подсказывают, что часто непереносимость глютена наблюдается у детей, поэтому при кормлении кашами родителям нужно внимательнее следить за последствиями и при возникновении проблем с пищеварением обязательно обращаться к терапевту.

Ранее медики заявили, что манная каша опасна для детей.