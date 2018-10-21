В ночь на 21 октября произошел пожар в частном жилом доме в селе Горенка Киево-Святошинского района. В результате погибли погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"20 октября в 01 час 08 минут в селе Горенка Киево-Святошинского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли три человека (из них один ребенок 2005 г.р.)", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали возгорание в 4.15 утра на площади 60 квадратных метров. К тушению пожара привлекалось 12 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.

На днях в Киеве произошел масштабный пожар.