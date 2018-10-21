Жуткий пожар унес жизни всей семьи [ Редактировать ]
В ночь на 21 октября произошел пожар в частном жилом доме в селе Горенка Киево-Святошинского района. В результате погибли погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"20 октября в 01 час 08 минут в селе Горенка Киево-Святошинского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли три человека (из них один ребенок 2005 г.р.)", - говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали возгорание в 4.15 утра на площади 60 квадратных метров. К тушению пожара привлекалось 12 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.
На днях в Киеве произошел масштабный пожар.
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