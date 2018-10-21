Боевики на Донбассе понесли потери [ Редактировать ]
За минувшие сутки российские боевики 17 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Один украинский солдат получил ранения, сообщили в пресс-службе ООС.
Активнее всего враг применял оружие на Донецком и Мариупольском направлениях. Здесь украинские военные были вынуждены адекватно отвечать на огонь противника. Враг применял крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем. В районе Гнутово противник применил противотанковую управляемую ракету.
По данным разведки, в течение суток один из оккупантов уничтожен и еще четверо получили ранения.
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