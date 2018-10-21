За минувшие сутки российские боевики 17 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Один украинский солдат получил ранения, сообщили в пресс-службе ООС.

Активнее всего враг применял оружие на Донецком и Мариупольском направлениях. Здесь украинские военные были вынуждены адекватно отвечать на огонь противника. Враг применял крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем. В районе Гнутово противник применил противотанковую управляемую ракету.

По данным разведки, в течение суток один из оккупантов уничтожен и еще четверо получили ранения.

Ранее на Донбассе погиб украинский военный.