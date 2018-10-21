Прощание с известной комедийной актрисой Мариной Поплавской, которая погибла в ДТП, будет проходить в Киеве и Житомере. О месте и дате прощания с Мариной Поплавской рассказали в пресс-службе "Дизель Студио".

В Киеве прощание состоится 21 октября с 11:00 до 13:00 в помещении МЦКИ "Октябрьский Дворец".

"20 октября трагически погибла талантливая актриса, блестящий учитель, звезда КВН Марианна Францевна Поплавская. Прощание с актрисой "Дизель Студио", состоится в воскресенье, 21 октября, в Киеве с 11:00 до 13:00 в помещении МЦКИ "Октябрьский Дворец". Адрес Аллея Героев Небесной Сотни, 1", - говорится в сообщении " Дизель Студио".

Прощание в Житомире пройдет на следующий день.

"В понедельник, 22 октября, в 10:30, состоится прощание в Житомире - в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги. Затем пройдёт отпевание в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее", - сообщили в "Дизель Студио".

Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом 20 октября.