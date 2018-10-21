Керченский стрелок Влад Росляков купил оружие на деньги, которые украл у своей бабушки. Поздним вечером бабушка убийцы Галина обнаружила пропажу всех сбережений, пишет "Комсомольская правда".

По словам женщины, она хранила 20 тысяч дома в косметичке. При этом она отметила, что внук знал об этом. Галина предполагает, что Влад мог взять их, когда забирал фотографии в последний раз (Влад накануне бойни посетил дом бабушки и забрал почти все свои детские фото из альбома под предлогом того, что хотел их оцифровать).

Пенсионерка собирала эти деньги себе на похороны.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство".