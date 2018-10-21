В воскресенье, 21 октября, в первый день соревнований "Игры непокоренных" в Сиднее украинец Денис Фищук получил бронзу в велогонке.



"Это первая медаль в копилке украинской сборной на нынешних соревнованиях и первая за два года медаль в велоспорте", - говорится в сообщении Минобороны.



Вместе с тем, как сообщает МВД, результат Фищука в индивидуальной гонке в велоспорте - 2 минуты 53 секунды.

Ранее сообщалось, что украинские спортсмены завоевали 23 медали Юношеских Олимпийских играх.