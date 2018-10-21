Возле Филиппин произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в море Сулавеси у побережья филиппинского острова Минданао в 154 км юго-восточнее города Генерал Сантос, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в субботу землетрясения имел координаты 5.38 градуса северной широты и 126.45 градуса восточной долготы. Эпицентр находился на глубине 87 километров. Угроза цунами не объявлялась.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
В то время более 2000 человек погибли в результате землетрясений и цунами в Индонезии.
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