Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в море Сулавеси у побережья филиппинского острова Минданао в 154 км юго-восточнее города Генерал Сантос, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в субботу землетрясения имел координаты 5.38 градуса северной широты и 126.45 градуса восточной долготы. Эпицентр находился на глубине 87 километров. Угроза цунами не объявлялась.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

В то время более 2000 человек погибли в результате землетрясений и цунами в Индонезии.