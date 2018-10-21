Трагедия в Керчи: СМИ показали жуткие кадры расстрела людей [ Редактировать ]
Российский телеканал "Вести.Крым" обнародовал видеозапись с камер наблюдения в колледже в Керчи, сделанную в момент нападения, пишет LB.ua.
В начале записи видно, как устроивший бойню 18-летний студент Владислав Росляков подходит к зданию с сумкой и рюкзаком. Он заходит в колледж через заднюю дверь, которая никак не охраняется и где нет рамок металлоискателей. Террорист проходит по этажам, с кем-то здоровается, снова спускается вниз и ждет.
Когда начинается перемена и ученики выходят из аудиторий, происходит взрыв, а сам Росляков поднимается наверх. Взрывной волной выбивает окна и двери, обломки и осколки разлетаются на большое расстояние. Дети в панике выбегают на улицу. Кому-то сложно самостоятельно передвигаться из-за полученных ран.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября.
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