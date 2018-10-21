Мужчина повесился во время свадьбы [ Редактировать ]
В Днепре в общежитии на Набережной Победы, 50 друзья нашли мертвым своего 30-летнего товарища. Он повесился во время празднования собственной свадьбы, сообщает "Информатор".
Трагедия произошла 20 октября около 21.30. В полиции рассказали, что погибший в тот день женился и вечером он вместе с товарищами праздновал это событие. По словам жены умершего, мужчина вышел покурить и не вернулся. После этого его нашли повешенным и сразу вызвали полицию.
Девушка также рассказала правоохранителям, что никаких конфликтов у них с мужем не было, и что стало причиной такого поступка, она не знает.
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