"Жадных" владельцев iPhone атаковали хакеры [ Редактировать ]
Владельцы iPhone, которые хотели сэкономить, стали жертвами атак хакеров. Злоумышленники нашли новый способ кражи денег: при помощи фишинга они научились проникать в хранилища данных, в которых имеется информация о паролях, передает Golos.Ua.
Новая уловка связана со спамом, в котором пользователю предлагают скидки на товары и приложения. Сообщение приходит с аккаунта, оформленного, как Apple. При нажатии на прикрепленную ссылку открывается сайт, визуально похожий на портал бренда. Там пользователям предлагают пройти регистрацию, после чего им якобы будут доступны скидки.
После введения логина и пароля сайт начинает работать некорректно, ввиду чего пользователь его закрывает. Тем временем, злоумышленники получают возможность скачать все необходимые данные с портативного устройства.
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