Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм два дня приходила в себя после слов мужа Дэвида Бэкхэма об их браке, сообщает газета The Sun.

В интервью изданию Sunday Project экс-футболист заявил, что долгий брак с Викторией - постоянный и тяжелый труд, и с годами с романтикой дела обстоят все сложнее. При этом накануне, певица журналу Vogue положительно описывала их брак.

"Когда Виктории рассказали об интервью Дэвида, она была абсолютно опустошена. Она понятия не имеет, почему он говорил эти вещи и подобным образом публично оконфузил ее. Как вы можете представить, когда она узнала, в их доме словно ядерная бомба взорвалась", - рассказал знакомый Виктории.

Он отметил, что светская львица была разбита и два дня провела в слезах. Кроме того, Виктория решила поехать в санаторий для лечения и реабилитации в Баден-Баден (Германия). Там знаменитость проходит процедуры по возобновлению здоровья.

Ранее сын Виктории Бэкхем показал фото матери топлес.