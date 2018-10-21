Количество пострадавших в результате теракте в колледже Керчи возросло до 73 человек. Из них 47 потерпевших было госпитализировано, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на росСми.

Пострадавшие находятся в 11 больницах Крыма, Кубани и Москвы. Отмечается, что в Симферополе лечение проходят 15 человек, все - средней степени тяжести.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Полная хронология трагедии опубликована здесь.