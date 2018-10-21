Игроки футбольной команды "Колос" попали в тройное ДТП под Киевом. Вблизи села Большая Солтановка столкнулись автомобили Volvo, Skoda и Volkswagen, передает "Информатор".

В последнем находились двое футболистов первой лиги команды ФК "Колос" (Ковалевка). Авария произошла 20 октября около 18:30. Skoda двигалась со стороны Киева и остановилась, чтобы пропустить встречный поток автомобилей. Сзади в нее влетела Volvo и Skoda отбросило под Volkswagen, в котором с матча против СК "Днепр-1" возвращались футболисты "Колоса" (Ковалевка) Алексей Зозуля и Василий Литвиненко.

В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что ребята не получили серьезные травмы и отделались царапинами и синяками. Что касается других участников аварии, то известно, что водителя Skoda госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, ведь его от удара выбросило на проезжую часть.

На днях в жутком ДТП под Киевом погибла украинская актриса Марина Поплавская.