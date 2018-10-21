В Одесской области пронесся "смерч" из комаров (видео) [ Редактировать ]
В Одесской области наблюдаются небольшие природные катаклизмы. В акватории Одесского порта можно наблюдать огромное количество медуз. В воде их полным полно, разного цвета и размера. Встречаются экземпляры от молочного до синего с красноватым оттенком цвета. Размер некоторых медуз достигает до 30 сантиметров в диаметре, пишет "Думская".
Фото: "Думская"
Также в природном заповеднике "Тузловские лиманы" лютует "комариный смерч". Рои достигают высоты до 50 метров. Однако эколог Иван Русев успокоил жителей, заверив, что эти комары с пушистыми усиками совсем не опасны, так как они не могут укусить.
"Питается комарик лишь на стадии личинки. Взрослые особи комара вообще не питаются, их ротовые органы недоразвиты, поэтому говорить об укусах этих комаров не приходится. Эти удивительные организмы являются огромной кормовой базой для рыб (личинки комаров) и для птиц (взрослые комары)", - отметил специалист.
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