Армия Украины приняла на вооружение новый ракетный комплекс (фото) [ Редактировать ]
Украинская армия вскоре получит новое поколение артиллерии – ракетный комплекс "Ольха". Вскоре начнется его серийное производство. Благодаря этому ракетному комплексу вооруженные силы Украины укрепляют свою обороноспособность и смогут эффективнее бороться с агрессором на востоке страны, сообщает "Униан".
Руководство конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало новейшее украинское оружие, прогнозирует, что армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года. Отметим, испытания "Ольхи" успешно состоялись в апреле и декабре 2017 года.
Фото: Facebook
Ракетный комплекс также продемонстрировали украинцами во время парада по случаю Дня Независимости.
Ранее в Украине прошли самые крупные учения с армиями НАТО.
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