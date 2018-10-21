Украинская армия вскоре получит новое поколение артиллерии – ракетный комплекс "Ольха". Вскоре начнется его серийное производство. Благодаря этому ракетному комплексу вооруженные силы Украины укрепляют свою обороноспособность и смогут эффективнее бороться с агрессором на востоке страны, сообщает "Униан".

Руководство конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало новейшее украинское оружие, прогнозирует, что армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года. Отметим, испытания "Ольхи" успешно состоялись в апреле и декабре 2017 года.

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Ракетный комплекс также продемонстрировали украинцами во время парада по случаю Дня Независимости.

Ранее в Украине прошли самые крупные учения с армиями НАТО.