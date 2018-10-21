На воду Азовского моря спустили охранный корабль "Донбасс" - крупнейший охранный катер с экипажем в 30 человек, сообщает Госпрогранслужба.

Фото: ГПСУ

Катер был отремонтирован на Азовском судоремонтном заводе. Базироваться корабль будет в Мариупольском отряде охраны. Отмечается, что в работах по восстановлению "Донбасса" принимал участие и его экипаж.

Фото: ГПСУ

Специалисты в сжатые сроки провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистке и покраске корпуса, обслуживанию топливных и балластных цистерн. Ремонтом и модернизацией корабля занимался Азовский судоремонтный завод, который выиграл тендер.

Ранее сообщалось, что Россия направила в Азовское море военные корабли.