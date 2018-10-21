В Украине на два дня, 22-23 октября, объявили чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

В то же время, по прогнозам синоптиков, завтра 22 октября, на большей части территории будет сухо и солнечно. Дожди ожидаются на востоке, местами сильные.