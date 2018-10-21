Ядерний скандал: британці підтримали розрив ракетного договору [ Редактировать ]
Резонансна заява Трампа. Американський лідер оголосив про намір США вийти з Договору щодо ліквідації ракет середньої та малої дальності. Угоду підписали понад 30 років тому. Що означає такий крок Вашингтона? І як реагують у світі? В нашому матеріалі.
Під час передвиборчого мітингу в Неваді Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. За його словами до рішучого кроку Білий дім змушують дії Росії.
"Росія порушила договір. Вони не дотримуються його вже багато років. Я не знаю, чому президент Обама раніше не проводив з ними відповідні переговори й не вийшов з угоди. Але ми не дамо їм і надалі цього робити - створювати зброю, яку нам створювати заборонено", - говорить Дональд Трамп, президент США.
Офіційно про вихід США з угоди може оголосити радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон уже завтра, під час свого візиту до Москви. В МЗС Росії це вже назвали "шантажем" та пригрозили адекватними діями у відповідь.
"Нам нічого не залишиться, окрім як вживати відповідних заходів, у тому числі військово-технічного характеру. Але не хотілося б до цього доводити", - заявив Замголови МЗС Росії Сергій Рябков.
"Згубним" назвала розірвання угоди між США та РФ Німеччина. Очільник німецького зовнішньополітичного відомства Нільс Аннен написав у Твіттері, що "Європа тепер має запобігти нарощуванню ракет середнього радіуса дії".
Натомість у Британії дії США підтримали. За словами міністра оборони Гевіна Вільямсона, Москва має навести в себе лад. Угоду щодо ліквідації ракет середньої та меншої дальності підписали Михайло Горбачов та президент США Рональд Рейган у 1987 році.
Згідно з нею, упродовж наступних чотирьох років у Радянському Союзі та США ліквідували понад дві з половиною тисячі ядерних ракет дальністю від п'ятисот до п'яти з половиною тисяч кілометрів. Договір також забороняє їхнє подальше виробництво та випробування. США вважають, що через нові російські крилаті ракети - угоду порушено.
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