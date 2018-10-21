Рішенням про підвищення ціни на газ влада фактично штовхає українців у рабство МВФ - вважає лідер Радикальної партії. Разом зі своїми соратниками Олег Ляшко ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради.

Відзвітувати перед парламентом, на його думку, повинні президент, уряд, НКРЕ та керівники Нафтогазу. Раніше стало відомо, що з першого листопада ціни на газ підвищать на 23 с половиною відсотки. Тисяча кубів невдовзі коштуватиме приблизно 8 з половиною тисяч гривень.

"Рішення влади про підвищення цін на газ - це фактично кинули українців знову в рабство МВФ. Завтра нові кредити треба буде брати і знову за такою логікою, треба буде піднімати ціни на газ. Замість енергомодернизації, збільшення видобутку власного газу, збільшення зарплат і пенсій роблять тільки одне: обкрадають людей і піднімають ціни на газ. Тому ми вимагаємо від голови парламенту скликати позачергове засідання Верховної Ради. На засіданні парламенту повинен бути президент, уряд, НКРЄ, керівники "Нафтогази", усі ті, хто приймає рішення про підвищення ціни на газ і зобов'язані обґрунтувати підвищення цих цін", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".