Стрілянина на території фермерського господарства Київщини. Директор агрофірми вбив власного охоронця і втік. Конфлікт стався пізно ввечері. За інформацією ЗМІ, мотив убивства - начебто неприязнь чоловіків. Наразі поліція Київської області розшукує злочинця.

"Працівники поліції побачили вже в автомобілі неживого чоловіка. А біля цього авто ще двох його товаришів, які пояснили, що його товариша вбив їхній фермер, на якого вони працювали. І з місця пригоди він втік. Вбивство було з мисливської зброї, яка зареєстрована на цього господаря, фермера. Зараз вживаються працівниками поліції всі заходи, щоб встановити місце перебування цього фермера і допитати його", - говорить Микола Жукович, речник ГУ Національної поліції у Київській області.