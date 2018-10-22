Курс валют в Украине на 22 октября: чего ждать в начале недели [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 22 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,18 грн/доллар, что на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне:
- 2818,2001 гривен за 100 долларов
Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что курс гривны к концу 2019 года составит 29,4 гривны за доллар.
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