Женщина выбросилась из окна киевского роддома: детали смерти (фото) [ Редактировать ]
Из окна роддома Киевской областной клинической больницы после рождения двойни выпрыгнула 33-летняя женщина. Сообщается, что в ночь на 21 октября женщина была найдена возле окон больницы мертвой.
От полученных травм роженица погибла на месте, сообщает "Информатор".
Работники роддома отказались комментировать данное происшествие. Однако добавили, что за почти 30 лет работы родильного отделения, это первый подобный случай. Также медики подчеркнули, что у рожениц часто случаются нервные срывы из-за постродовой депрессии.
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о попытках и случаях самоубийств в больнице. Буквально год назад мужчина покончил с собой, выбросившись из хирургического отделения.
Ранее сообщали, что киевлянка выпала с 7 этажа с номером любимого на руке.
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