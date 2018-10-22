В Святошинском районе Киева на улице Наумова в результате прорыва трубопровода горячего водоснабжения образовался мощный гейзер.

Соответствующий ролик на своей странице в Facebook опубликовал ресурс dtp.kiev.ua.

"Бесплатно вымыта одна машина, в том числе внутри", - иронично отмечают авторы о последствиях прорыва.

Напомним, что в Киеве, 20 октября, начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления в связи с понижением температуры воздуха.