Отопительный сезон начался в Киеве с неприятности [ Редактировать ]
В Святошинском районе Киева на улице Наумова в результате прорыва трубопровода горячего водоснабжения образовался мощный гейзер.
Соответствующий ролик на своей странице в Facebook опубликовал ресурс dtp.kiev.ua.
"Бесплатно вымыта одна машина, в том числе внутри", - иронично отмечают авторы о последствиях прорыва.
Напомним, что в Киеве, 20 октября, начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления в связи с понижением температуры воздуха.
по теме
"Еще счастливые и веселые": в "Дизель шоу" показали видео перед ДТП
В сети появились кадры из автобуса, в котором актеры "Дизель шоу" попали в аварию
Женщина выбросилась из окна киевского роддома: детали смерти (фото)
Из окна роддома Киевской областной клинической больницы выпрыгнула молодая девушка
В Киеве начался отопительный сезон
В Киеве, 20 октября, начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления в связи с понижением температуры воздуха
Актриса Марина Поплавская погибла в страшной аварии: биография и лучшие выступления
Утром, 20 октября, актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская погибла в смертельном ДТП под Киевом
ДТП с актерами "Дизель шоу": шокирующее видео с места трагедии
Смертельное ДТП произошло ранним утром 20 октября