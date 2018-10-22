Гройсман объяснил повышение цен на газ [ Редактировать ]
Украина без кредита Международного валютного фонда не избежит дефолта, а потому вынуждена была выполнить его условие и повысить цену на газ.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает телеканал "Украина".
"Цена на газ. У нас было только два варианта: либо минимальное повышение, о котором мы договорились, или дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышение", - отметил Гройсман.
Гройсман подчеркнул, что кредит МВФ нужен "не для того, чтобы брать новые долги, это для того, чтобы отдавать старые. Ведь каждый год на их обслуживание мы тратим по $5 млрд".
По словам премьера, каждая семья, которая не может полностью оплатить коммунальные платежи, получит субсидию.
Как сообщалось, 19 октября 2018 года Кабинет министров принял решение о повышении с 1 ноября цен на природный газ.
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