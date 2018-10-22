Украинка завоевала "золото" на этапе Кубка мира по триатлону [ Редактировать ]
Украинская спортсменка Юлия Елистратова победила на этапе Кубка мира по триатлону в Салинасе, Эквадор.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Украинка преодолела дистанцию за 58 минут и 19 секунд. Это первая с 2015 года золотая медаль украинской триатлонистки в пределах соревнований такого уровня.
Ранее сообщалось, что украинские спортсмены завоевали 23 медали Юношеских Олимпийских играх.
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