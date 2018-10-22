Украинская спортсменка Юлия Елистратова победила на этапе Кубка мира по триатлону в Салинасе, Эквадор.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Украинка преодолела дистанцию ​​за 58 минут и 19 секунд. Это первая с 2015 года золотая медаль украинской триатлонистки в пределах соревнований такого уровня.

Ранее сообщалось, что украинские спортсмены завоевали 23 медали Юношеских Олимпийских играх.