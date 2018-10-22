В воскресенье, 21 октября, проститься с яркой актрисой Мариной Поплавской, которая погибла 20 октября под Киевом, в Октябрьский дворец пришли поклонники ее творчества, родные, друзья и коллеги.

Приехали из Житомира ее бывшие ученики разных выпусков. Очередь желающих проститься с королевой юмора растянулась на десятки метров.

У открытого гроба сидели родственники и коллеги из "Дизель Шоу". Все они еще не могут принять страшную потерю и говорить о Марине в прошедшем времени.

Как пишут "Факты", коллега Марины Поплавской, ее сценический "муж-подкаблучник" Евгений Сморигин, с трудом пришел на церемонию прощания. Он также был в том злополучном автобусе.

Актер получил переломы пальцев ноги, они в гипсе. Евгений передвигается с помощью трости. Он вспоминал, как блестяще принимали Марину на их последнем концерте во Львове, как только при ее появлении на сцене публика взрывалась аплодисментами.

"Когда все случилось, мы спали в автобусе. Как нам всем хочется, чтобы это осталось лишь сном", - с трудом подбирал слова актер "Дизель Шоу" Евгений Гашенко.

"Как нам хочется взять и отменить этот день. Вырезать его, как при монтаже", - сказала его коллега Виктория Булитко.

"Она только начинала жить по-настоящему", - отозвался о Марине один из продюсеров "Дизель Шоу" Алексей Бланарь.

Все актеры вспоминали Марину как добрую, отзывчивую женщину и талантливую, трудолюбивую актрису, которая всегда отрабатывала образы, дополняла их, пока они не становились идеальными.

Опираясь на трость, пришел и ведущий Максим Нелипа. Проститься с коллегой не смогли три актера. Егор Крутоголов и Яна Глущенко все еще находятся в одной из частных клиник с переломами ног и поврежденными связками. Также из-за травмы не смог прийти актер Александр Бережок.

Проводить в последний путь актрису пришел министр культуры Евгений Нищук, Руслана Писанка и Виктор Андриенко, звезды КВН Сергей Сивохо и Андрей Чивурин, автогонщик Алексей Мочанов, юморист Антон Лирник.

Напомним, авария случилась утром, 20 октября, под Киевом. Актриса Марина Поплавская вместе с коллегами возвращалась из Львова.

Также в интернете появилось видео с актерами в автобусе перед фатальной аварией.