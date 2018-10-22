В Египте продлили режим чрезвычайного положения [ Редактировать ]
Парламент Египта проголосовал за продление еще на три месяца режима чрезвычайного положения. Об этом сообщает Reuters.
"Чрезвычайное положение предоставляет властям широкие полномочия, позволяя им совершать аресты и бороться с теми, кого называют "врагами государства", - говорится в сообщении.
Также египетским спецслужбам вплоть до середины января позволяется "принимать меры, необходимые для того, чтобы противостоять опасностям терроризма и препятствовать его финансированию, а также обеспечивать безопасность во всех районах страны".
Власти Египта непрерывно продлевают режим чрезвычайного положения с тех пор, как он был введен в 2017 году после терактов, когда в результате взрывов в храмах погибли 45 человек.
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