Около 30 человек провалились под пол и получили травмы во время вечеринки в ночном клубе в городе Клемсон (штат Южная Каролина).

Об этом сообщает Fox Carolina.



На кадрах видно, как посетители энергично танцуют под музыку и прыгают, а через несколько секунд под ними проваливается пол. Клуб располагался на первом этаже здания, под полом было подвальное помещение.



Пострадавших доставили в больницы. После происшествия все жители комплекса были эвакуированы, но вскоре им разрешили вернуться в свои дома.

Днями ранее известного рэпера застрелили на вечеринке.