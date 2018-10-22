Десятки людей на вечеринке провалились под землю (видео) [ Редактировать ]
Около 30 человек провалились под пол и получили травмы во время вечеринки в ночном клубе в городе Клемсон (штат Южная Каролина).
Об этом сообщает Fox Carolina.
На кадрах видно, как посетители энергично танцуют под музыку и прыгают, а через несколько секунд под ними проваливается пол. Клуб располагался на первом этаже здания, под полом было подвальное помещение.
Пострадавших доставили в больницы. После происшествия все жители комплекса были эвакуированы, но вскоре им разрешили вернуться в свои дома.
Днями ранее известного рэпера застрелили на вечеринке.
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