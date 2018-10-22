Українці вибороли першу медаль на "Іграх Нескорених" [ Редактировать ]
На "Іграх Нескорених" у Сіднеї українці вибороли першу медаль. Ветеран Денис Фіщук завоював бронзу у велоперегонах.
Дистанцію в індивідуальній гонці він здолав за 2 хвилини 30 секунд і посів третє місце.
Срібло дісталося господарям змагань австралійцям. Першість здобула Англія.
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