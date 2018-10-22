Українська збірна з риболовні готується до чемпіонату світу

Українські рибалки вже другий рік поспіль беруть першість на всесвітньому чемпіонаті з виловлювання коропа. Наші карпфішери довели, що здатні впіймати рибу за будь-яких умов. Про секрети чемпіонів - Катерина Сривкова розкаже