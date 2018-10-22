ЗСУ взяли на озброєння "Вільху" [ Редактировать ]
Збройні сили України взяли на озброєння "Вільху". Цей ракетний комплекс планують запустити в серійне виробництво найближчим часом. Він уже пройшов випробування.
Новітню зброю розробляли фахівці конструкторського бюро "Луч". Там прогнозують, що українська армія отримає "Вільху" всередині наступного року.
Це зміцнить обороноздатність нашої країни на сході.
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