Кабмін дозволив встановлювати прилади-розподілювачі у старих будинках [ Редактировать ]
Українські міста одне за одним розпочинають опалювальний сезон. Мешканці багатоповерхівок наразі в очікуванні - скільки доведеться викласти цьогорІч за увімкнені батареї. Особливо, якщо в квартирі немає лічильника. Нещодавно Кабмін дозволив встановлювати прилади-розподілювачі у старих будинках з вертикальною системою опалення. Чи справді це дасть змогу заощаджувати, як запевняють чиновники - дивіться далі.
Платити тільки за спожите тепло. Тепер така можливість з'явилася у мешканців старих будинків. Раніше, через технічні особливості, встановлювати лічильники поквартирно в таких багатоповерхівках було не можливо. Натомість зараз з'явилася альтернатива - так звані прилади-розподілювачі.
"Закон про комерційний облік перейняв європейську практику - в Європі це називається heat coast allocator. В нас це називається прилади розподілювачі теплової енергії. Це прилади, які кріпляться на опалювальні прилади", - пояснює Юлія Перчук, керівник офісу підтримки та впровадження реформ при Мінрегіоні.
На вигляд це схоже на пульт від кондиціонера. Прилад кріпиться на кожну батарею у квартирі - при цьому жодних будівельно-монтажних робіт робити не треба.
"Он устанавливается физически на радиатор с помощью болта и гайки. Он понимает, какая температура в помещении, какая на самом радиаторе и измеряет разницу между этими температурами - так называемый тепловой поток", - розповідає Володимир Конончук, експерт з енергоефективності.
"Єдине, що вимагається - перед тим, як встановити ці прилади-розподілювачі, треба на вашу батарею встановити автоматичний регулятор температури. Для чого? Щоб вимогли регулювати своє споживання, і могли визначати, яка температура комфортніша", - говорить Юлія Перчук, керівник офісу підтримки та впровадження реформ при Мінрегіоні.
Встановити розподілювачі в одній оселі не достатньо. Це мають зробити щонайменше 50 відсотків сусідів. Мешканці мають обрати єдину марку-виробника і повідомити про це теплопостачальну організацію, яка формує рахунок.
Показники зніматиме фірма, яка їх встановлювала. При цьому заходити до квартир ніхто не буде - все дистанційно.
"Представим условно, что в этом доме у нас находится установлена наша система с помощью приборов распределителей. Каждый приборчик передает маленькие радио-частоты, на определенной волне информацию, по потреблению каждого жителя. С помощью GPRS-сигнала эти данные будут передаваться на наш локальный сервер".
Витрати за опалення сходових майданчиків, коридорів і допоміжних приміщень розподілятимуться між мешканцями - залежно від площі квартири. Щоправда, встановлення розподілювачів ще не означає автоматичну економію, уточнюють у Мінрегіонбуді. Прилади лише дадуть можливість бачити, скільки реально споживає сім'я і залежно від цього - регулювати свої витрати. Менше платитимуть ті, хто замінив вікна і утеплив помешкання.
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