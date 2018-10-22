Війну на сході України можна припинити за годину - Александр Хуг

Війну на сході України можна припинити за годину! Таку заяву сьогодні зробив Александр Хуг - перший заступник голови Спецільної моніторингової місії ОБСЄ, який за кілька днів іде з посади. 21-го жовтня спливає термін його повноважень. За оцінкою Хуга, головне - відвести озброєння від лінії зіткнення. І поки цього не зроблять - бойові дії триватимут