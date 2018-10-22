Двоє колишніх випускників цього закладу віддали своє життя за Україну

Турнір на честь загиблих воїнів. У Бершадській школі №3 на Вінниччині відбулися змагання з баскетболу. Сюди прибули юнацькі команди з різних міст України. Турнір присвятили випускникам школи, які загинули в зоні бойових дій на Донбасі. Ольга Клюєва докладніше.

Покладання квітів і хвилина мовчання. Так незвично починається в школі спортивне свято. Двоє колишніх випускників цього закладу віддали своє життя за Україну, саме на їхню честь і вирішили влаштувати змагання.

"Ці хлопці віддали життя за нас і нашу свободу, що був приклад для нашого покоління молодого".

Про те, що 19-річний В'ячеслав Дремлюх пішов на фронт, батьки й гадки не мали. Хлопець до останнього приховував, що опинився в самому пеклі - Іловайському котлі.

"Він говорив з мамою - рвалися міні, а він каже: ми на полюванні, моя очередь стріляти. Він загинув і ніхто не знав, що він там був. Він загинув на виході з Іловайського котла", - розповідає Анатолій Дремлюх, батько загиблого бійця.

Ще один випускник Бершадської школи Юрій Коваленко - полковник спецназу, за свій героїзм посмертно отримав звання Героя України. Спортсмени віддають шану загиблим у шкільному музеї.

"Не знайти плату, яку можна віддати батькам за те, що вони виховали таких дітей патріотів".

Ініціатором турніру став учитель фізкультури, який близько знав героїв. Один з них був його товаришем, інший - учнем. Обидва любили спорт.

"Він казав, що ситуація загостріюється, а я Виталий Михайлович зроблю все, щоб щось зминилося в нашій країні. Він був героічний, відважний, був готовий і свідомо до цього ставився", - розповідає Віталій Слівінський, вчитель фізкультури.

Змагання видалися доволі емоційними та видовищними. Молоді спортсмени вже навчилися і яскраво перемагати, і гідно програвати. Вони добре розуміють, для чого в сучасному світі потрібен спорт.

"Спорт укріпляє мій дух!"

"Мені треба займатися спортом, щоб якщо потрібно захищати Украину!"