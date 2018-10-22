В Риме затопило метро [ Редактировать ]
В центре Рима затопило дороги несколько станций метро из-за сильного дождя, который обрушился вечером 21 октября на город.
Во многих районах дожди сопровождались градом, сообщает УНН со ссылкой на агентство ANSA.
Дороги, в том числе в центре города, превратились в реки. Подтоплены оказались несколько станций метро, из-за чего подземку закрыли раньше положенного для выходного дня времени. В одной из исторических базилик Рима - святого Себастьяна на Аппиевой дороге - уровень воды поднялся до 1,5 метра.
Почти весь октябрь на всем Апеннинском полуострове стояла теплая погода, температура днем в центральных районах достигала 30 градусов по Цельсию, что значительно выше среднесезонного нормы.
Первые штормы прошли несколькими днями ранее в южных районах - на островах Сардиния и Сицилия. 21 октября штормовой ветер обрушился на Милан, сильные дожди прошли в Эмилии-Романье.
На ближайшие дни метеослужбы предупредили о непогоде в южных областях Кампания, Апулия, Базиликата. Власти Неаполя, а также других городов Кампании объявили о закрытии школ в 21 окятбря.
Местные синоптики обещают значительное снижение температур - на 10-15 градусов.
До этого Барселону затопило мощными ливнями.
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