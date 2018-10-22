В центре Рима затопило дороги несколько станций метро из-за сильного дождя, который обрушился вечером 21 октября на город.

Во многих районах дожди сопровождались градом, сообщает УНН со ссылкой на агентство ANSA.

Дороги, в том числе в центре города, превратились в реки. Подтоплены оказались несколько станций метро, ​​из-за чего подземку закрыли раньше положенного для выходного дня времени. В одной из исторических базилик Рима - святого Себастьяна на Аппиевой дороге - уровень воды поднялся до 1,5 метра.

Почти весь октябрь на всем Апеннинском полуострове стояла теплая погода, температура днем ​​в центральных районах достигала 30 градусов по Цельсию, что значительно выше среднесезонного нормы.

Первые штормы прошли несколькими днями ранее в южных районах - на островах Сардиния и Сицилия. 21 октября штормовой ветер обрушился на Милан, сильные дожди прошли в Эмилии-Романье.

На ближайшие дни метеослужбы предупредили о непогоде в южных областях Кампания, Апулия, Базиликата. Власти Неаполя, а также других городов Кампании объявили о закрытии школ в 21 окятбря.

Местные синоптики обещают значительное снижение температур - на 10-15 градусов.

До этого Барселону затопило мощными ливнями.