Позиции ВСУ под Мариуполем "накрыли" тяжелой артиллерией [ Редактировать ]
21 октября на Донбассе боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом они трижды применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.
Были обстреляны позиции в районе населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино.
"На опорный пункт наших войск вблизи Водяного, что на Мариупольском направлении, противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районах Крымского и Широкино оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра, а вблизи Счастье по нашим защитникам вел огонь снайпер", - говорится в сообщении.
По данным разведки, в течение суток 8 боевиков уничтожены и еще 2 получили ранения.
При этом 21 октября трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.
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