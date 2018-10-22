На видео расстрела в Керчи обнаружили странного человека (фото) [ Редактировать ]
После обнародования видео массового расстрела, произошедшего в керченском учебном заведении 17 октября, пользователи соцсетей активно обсуждают некоторые странности, которые им удалось заметить.
Люди заметили, что в то время, когда стрелок передвигался по коридору техникума и стрелял в каждого, кто попадался ему на пути, сзади него находился кто-то неизвестный, рассказывают fakty.ua.
Кроме того, оружие, якобы, то пропадает, то снова появляется в руках убийцы.
"А где на этом фото вообще ружье? На других фотках этого момента есть у него в руках…", - заметил один из пользователей.
Фото: fakty.ua
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. Погиб 21 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.
Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
Полная хронология трагедии опубликована здесь.
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