После обнародования видео массового расстрела, произошедшего в керченском учебном заведении 17 октября, пользователи соцсетей активно обсуждают некоторые странности, которые им удалось заметить.

Люди заметили, что в то время, когда стрелок передвигался по коридору техникума и стрелял в каждого, кто попадался ему на пути, сзади него находился кто-то неизвестный, рассказывают fakty.ua.

Кроме того, оружие, якобы, то пропадает, то снова появляется в руках убийцы.

"А где на этом фото вообще ружье? На других фотках этого момента есть у него в руках…", - заметил один из пользователей.

Фото: fakty.ua

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. Погиб 21 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.

Полная хронология трагедии опубликована здесь.