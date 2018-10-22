У Мадриді відсвяткували свято Трашуманція [ Редактировать ]
Сотні овець пройшли вулицями Мадрида. У такий незвичайний спосіб іспанці відзначають щорічне свято Трашуманцію - день перегону худоби.
А також нагадують столичній адміністрації, що вівчарі мають не менше прав на мадридські вулиці, ніж власники автівок. Протягом восьми сторіч цією місциною пролягав шлях отар до пасовищ. Пізніше - з'явилося місто, а маршрут опинився в самому його центрі.
І хоча нині тварин тут вже більше не випасають, завдяки Трашуманції - про традицію пам'ятають досі.
по теме
Самые необычные домашние животные
4 октября - Всемирный день животных. Не нужно, наверное, напоминать, какое значения имеют для человека "братья наши меньшие".
У Києві пройшла виставка тропічної природи
Познайомитися ближче зі світом тропічної природи мали змогу кияни. Зі зміями, ящірками та домашніми павуками. Хто зміг перебороти свій страх і чим небезпечна тропічна екзотика - Катерина Сривкова розкаже
На кордоні Іспанії та Марокко африканці штурмувати металевий паркан
Огорожа прикордонної території оснащена гострими гаками, а подекуди - колючим дротом. На деяких стрижнях залишилися шматки одягу втікачів
22 октября: какой сегодня праздник
22 октября - 295-й день года (296-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 70 дней
В Кропивницком живодер получила уголовный срок за убийства животных
В Кропивницком женщина кормила котов и собак едой с подмешенными лекарственными препаратами