Сотні овець пройшли вулицями Мадрида. У такий незвичайний спосіб іспанці відзначають щорічне свято Трашуманцію - день перегону худоби.

А також нагадують столичній адміністрації, що вівчарі мають не менше прав на мадридські вулиці, ніж власники автівок. Протягом восьми сторіч цією місциною пролягав шлях отар до пасовищ. Пізніше - з'явилося місто, а маршрут опинився в самому його центрі.

І хоча нині тварин тут вже більше не випасають, завдяки Трашуманції - про традицію пам'ятають досі.