У Мадриді відсвяткували свято Трашуманція

А також нагадують столичній адміністрації, що вівчарі мають не менше прав на мадридські вулиці, ніж власники автівок. Протягом восьми сторіч цією місциною пролягав шлях отар до пасовищ. Пізніше - з'явилося місто, а маршрут опинився в самому його центрі