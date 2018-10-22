На кордоні Іспанії та Марокко африканці штурмувати металевий паркан [ Редактировать ]
Близько двохсот африканців намагалися штурмувати семиметровий металевий паркан на кордоні Іспанії та Марокко. Одна людина загинула, четверо - поранені.
Огорожа прикордонної території оснащена гострими гаками, а подекуди - колючим дротом. На деяких стрижнях залишилися шматки одягу втікачів.
Зараз мігранти перебувають у центрі прийому біженців.
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А також нагадують столичній адміністрації, що вівчарі мають не менше прав на мадридські вулиці, ніж власники автівок. Протягом восьми сторіч цією місциною пролягав шлях отар до пасовищ. Пізніше - з'явилося місто, а маршрут опинився в самому його центрі