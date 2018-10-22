У США дедалі більше пенсіонерів працюють після 70 [ Редактировать ]
Вік для роботи - не завада. Дедалі більше американських пенсіонерів працюють навіть після 70. Звідки в літніх людей така жага до трудової активності - дивіться далі.
Вони складають багажні візки в аеропортах, працюють продавцями або касирами, тоді як усі їхні однолітки вже вийшли на заслужений відпочинок. Таке явище у США стає дедалі звичнішим. Сенді Торп - 76. Вона - одна з тих літніх американців, які продовжують працювати на пенсії. Мати п'ятьох дітей і бабуся дванадцятьох онуків уже має 60 років стажу. Довгий час керувала клінінговою компанією. А тепер опікується листуванням у в'язниці Північної Вірджинії. Жартує: причина такої трудової активності - занадто хороше медичне страхування.
"У мене немає величезних статків. І мені подобається смачно поїсти. Звісно, в такому разі краще мати роботу. До того ж я люблю працювати. Мені це в задоволення", - говорить Сенді Торп, пенсіонерка.
Нещодавно бабуся розлучилася зі своїм чоловіком і зрозуміла - сама стільки рахунків не оплатить. Особливо її непокоїли витрати на футбол. Адже бабуся Сенді - гравець футбольної команди віком 60 плюс. Пенсіонерки стверджують: цифри в паспорті не грають ролі, якщо почуваєшся молодою.
"Я не відчуваю себе на свій вік. Працюючи, я ніби молодшаю. Зараз у мене є натхнення до роботи. Сподіваюсь, воно буде і років через 20", - говорить Венді Річард, пенсіонерка.
Тенденція працювати на пенсії щороку міцніє. Люди з вищою освітою ходять на роботу навіть до вісімдесяти п'яти. Дослідники пояснюють це продовженням тривалості життя. Крім того, безліч підприємств більше довіряє людям з досвідом, ніж молодим фахівцям.
"За нашими прогнозами, вік робітників надалі підвищуватиметься. Люди працюватимуть все довше і довше", - говорить Річард Джонсон, директор програми пенсійного забезпечення.
До того ж у США працювати вигідно. Окрім хорошого медичного страхування, люди отримують і інші привілеї. Наприклад, вантажники у магазинах мають знижку на продукти. Кажуть, потрібним і працездатним можна бути й на пенсії. Адже вік для роботи - не завада.
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