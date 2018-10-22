У Тайвані пасажирський потяг зійшов із рейок [ Редактировать ]
На північному сході Тайваню пасажирський потяг зійшов із рейок. 18 людей загинули, 175 - тяжко травмовані.
Аварія сталася в прибережному окрузі Ілань. Чотири з восьми вагонів перекинулися. Загалом у потязі перебувало майже 4 сотні пасажирів. Більше як 30 осіб - досі під уламками.
Причину катастрофи ще не встановили.
по теме
Prev Next
21 октября 2018 12:34
В жутком ДТП на Кипре погибла супружеская пара
Жуткая авария произошла на Кипре, в результате которой погибла супружеская пара
20 октября 2018 16:18
Под Одессой столкнулись 5 автомобилей, есть погибшие
Под Одессой произошло масштабное ДТП в субботу, 20 октября
20 октября 2018 13:26
ДТП с актерами "Дизель шоу": шокирующее видео с места трагедии
Смертельное ДТП произошло ранним утром 20 октября
19 октября 2018 20:16
В Индии поезд насмерть сбил 50 человек (видео)
Трагедия произошла в индийском городе, в результате которой погибли десятки людей
17 октября 2018 11:58
В Турции перевернулся автобус, погибли семь человек
В Турции произошло ДТП с участием автобуса