На північному сході Тайваню пасажирський потяг зійшов із рейок. 18 людей загинули, 175 - тяжко травмовані.

Аварія сталася в прибережному окрузі Ілань. Чотири з восьми вагонів перекинулися. Загалом у потязі перебувало майже 4 сотні пасажирів. Більше як 30 осіб - досі під уламками.

Причину катастрофи ще не встановили.