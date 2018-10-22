У Львові приватні перевізники планують підвищити ціну на проїзд. Мовляв, інакше рух транспорту зупиниться, адже коштів забракне. Як це сприйняли чиновники і містяни - розповість Галина Якушко.

Дев'ять гривень - саме стільки має коштувати проїзд у маршрутках Львова. Стверджують приватні перевізники. Усе тому, що росте вартість пального. Нині воно як ніколи дорого коштує: від 31 до 33 гривень за літр.

"Вартість бензину це є основна складова в тарифі. На сьогоднішні день вона складає більше 75%. Це не нормальне явище! Тому що складова пального в вартості тарифу має складати не більше 35%. Тобто на сьогоднішній день підприємства працюють практично на заправку автобуси будуть самі зупинятися. Тому що якщо автобус завтра не привезе грошей для того щоб його заправити, він завтра на лінію не поїде", - говорить Іван Велійка голова "Асоціації перевізників Львова".

Зараз проїзд у маршрутці коштує 5 гривень. Львів'яни до підвищення ціни аж на 4 гривні не готові.

"Знаете, если б у нас были миллионы - можно и 15. И 20. Но по-моему не стоит этого делать. Они должны понимать - не настолько подорожал бензин и не настолько обслуживание подорожало, чтобы поднимать вот так вот цену", - вважає Людмила Свердлик, жителька Львова.

Дехто навіть обіцяє оголосити бойкот.

"Дев'ять гривень за проїзд - це забагато. Це є просто забагато. Люди будуть старатися шукати інші варіанти. Трамваєм, тролейбусом, пішки, ровером", - говорить Світлана Скорупська, жителька Львова.

Чиновники кажуть - готові підвищити ціну. Щоправда, не на стільки, як хочуть перевізники. Найближчим часом проїзд може зрости лише на 2-3 гривні.

"Дуже багато є нарікань до перевізників. Це і графічність. І брудні салони і напівржаві автобуси і не відкриваються двері, відламуються ручки ну все що завгодно. Вже підлога підривається водії хамлять. Вибачте треба шось хоча би вирішивути. Да, ми йдемо, ми корегуємо але що від вас. Якщо такі діалог буде тоді ми знайдемо компроміс.

Якщо ми просто кажемо піднімайте - або ми припиняємо їздити не знаю чи то доведе до якогось позитивного результату", - говорить Андрій Білий, заступник директора департаменту ЖКГ з питань транспорту Львівської міськради.

Втім, перевізники пропонують чиновникам і альтернативу. Тариф може залишитися тим самим, якщо різницю між їхніми розрахунками й нинішньою ціною на проїзд міська рада зобов'яжеться компенсувати.