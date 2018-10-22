На сході країни знищили вісьмох окупантів [ Редактировать ]
Троє українських бійців поранені минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях армійців.
Опорні пункти поблизу Водяного, Кримського і Широкиного бойовики атакували з потужних мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї цілили в захисників Пісків, Мар'їнки та Павлополя. А по оборонцях Щастя цілив снайпер.
За даними розвідки, протягом доби 8 окупантів знищено та ще двох поранено.
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