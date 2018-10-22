В Канаде открыли мемориал жертвам Голодомора (фото) [ Редактировать ]
В Торонто, Канада, открылся мемориал жертвам Голодомора в Украине.
На церемонию открытия памятника прибыли мэр Торонто Джон Тори, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, сообщает "Укринформ".
Скульптурная композиция памяти жертв Голодомора находится на территории Выставочной площади, недалеко от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио.
"Центральное место мемориала заняла скульптура украинского художника Петра Дроздовского "Горькая память детства". Эта скульптура связывает мемориал в Торонто с другими подобными памятниками в Украине и других странах", – говорится в сообщении.
In a moving ceremony, today #Toronto officially unveiled its #Holodomor Memorial. Mr. Mykola Lathysko, himself a Holodomor survivor who emigrated to Canada, recounted his experience and told the crowd: ‘as Christians, we should be able to forgive but we should never forget.’ pic.twitter.com/LxDzPy0Zbb— Karim Morcos (@kmorcos_) 21 октября 2018 г.
Неделей ранее власти американского штата Юта признали Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом.
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