В Торонто, Канада, открылся мемориал жертвам Голодомора в Украине.

На церемонию открытия памятника прибыли мэр Торонто Джон Тори, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, сообщает "Укринформ".

Скульптурная композиция памяти жертв Голодомора находится на территории Выставочной площади, недалеко от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио.

"Центральное место мемориала заняла скульптура украинского художника Петра Дроздовского "Горькая память детства". Эта скульптура связывает мемориал в Торонто с другими подобными памятниками в Украине и других странах", – говорится в сообщении.

In a moving ceremony, today #Toronto officially unveiled its #Holodomor Memorial. Mr. Mykola Lathysko, himself a Holodomor survivor who emigrated to Canada, recounted his experience and told the crowd: ‘as Christians, we should be able to forgive but we should never forget.’ pic.twitter.com/LxDzPy0Zbb