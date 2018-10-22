Кабмін дозволив встановлювати прилади-розподілювачі у старих будинках

Українські міста одне за одним розпочинають опалювальний сезон. Мешканці багатоповерхівок наразі в очікуванні - скільки доведеться викласти цьогорІч за увімкнені батареї. Особливо, якщо в квартирі немає лічильника. Нещодавно Кабмін дозволив встановлювати прилади-розподілювачі у старих будинках з вертикальною системою опалення