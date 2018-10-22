Проти Брекзіту. Близько сотні тисяч людей напередодні взяли участь в акції у Лондоні. Вимагали другого референдуму про вихід Великої Британії з ЄС. Демонстранти пройшли центральними вулицями Лондона, у руках тримали прапори Євросоюзу та Великої Британії. Закінчилася хода мітингом біля парламенту.

Зі сцени виступили політики, активісти та місцеві знаменитості. Закликали до нового волевиявлення. Мовляв, два роки тому люди не розуміли, за що голосували. А зараз побачили, як через розрив із Брюсселем - британці можуть багато втратити.

"Зараз є два варіанти розвитку подій. Або погана угода з Брюсселем, або навіть гірше - вихід із ЄС без угоди. Це так далеко від того, що нам обіцяли два роки тому. Багато людей, які сьогодні присутні тут, розчаровані. Нам важливо знати, якими будуть результати переговорів із Брюсселем. І ми повинні мати можливість сказати, що думаємо з цього приводу", - говорить Садік Хан, мер Лондона.